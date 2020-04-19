"Не выходя из машины": коронавирус проиграл в бою с американским теннисистом и его женой

Еще одно выздоровление! Знаменитый американский теннисист, победитель Открытого чемпионата Франции-1989 в мужском парном разряде Патрик Макинрой, у которого в конце марта был обнаружен коронавирус, рассказал о том, что победил COVID-19. Ранее преодолеть коронавирус удалось легенде "Ливерпуля" Далглишу.

"Отличные новости для меня и моей жены Мелиссы. Утром мы получили результаты на COVID-19 – у обоих отрицательные результаты, – заявил у себя в Twitter 53-летний Патрик Макинрой, который является братом легендарного теннисиста Джона Макинроя. – Мы оба прошли тест не выходя из машины – на этот раз он был лучше организован. Было шесть полос вместо двух, помогало гораздо больше людей, очень четко была организована процедура".

Патрик Макинрой

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Ранее в Италии девушки сыграли в теннис, находясь на крышах соседних домов. Видео невероятного способа продолжать тренировки на карантине собрало миллионы просмотров.

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