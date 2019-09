Неделя US Open: рекорд Свитолиной, поддержка от №1 и штраф на штрафе

Свитолина прошла Киз / Фото: AFP

Бессонные ночи себя пока оправдывают. Первая неделя US Open выдалась насыщенной, а по последним дням можно хоть сценарий для фильма писать. Ну или, по крайней мере, для нескольких короткометражек. Сегодня ночью подоспела еще одна тема для сюжета: наша Элина Свитолина билась за рекорд – свой первый выход в четвертьфинал US Open. Вчерашняя 1/8-я стала для украинки третьей подряд, и чтобы наконец пройти дальше, ей нужно было обыграть американку Мэдисон Киз, финалистку 2017 года. Фавориткой матча букмекеры считали хозяйку кортов. Но, Свитолина обыграла Киз в двух сетах.

А первой четвертьфиналисткой стала китаянка Ван Цян: она впервые дошла до такой стадии на мейджоре, неожиданно обыграв экс-№1 австралийку Эшли Барти.



ПОСЛЕ ДЕРБИ – В ИНСТАГРАМ. Прежде чем сойтись в дуэли с Киз, Элине пришлось впервые играть против 19-летней украинки, тоже одесситки, Даяны Ястремской. "Сине-желтое" дерби оказалось более скоротечным, чем многие ожидали. Даяна не справилась с волнением и крупно уступила более опытной Свитолиной - 2:6, 0:6. "Когда играешь против кого-то из своей страны, а в нашем случае – из одного города, нужно справляться с волнением, концентрироваться на себе. У меня это хорошо получилось. А Даяне, думаю, нужно больше опыта". По словам Элины, за последние годы она стала "больше наслаждаться атмосферой турнира" и чувствовать "меньше давления". Свитолина также посмеялась над тем, что их общий Инстаграм с бойфрендом Гаэлем Монфисом сейчас обновляется не так активно: теннисисты играют в разные дни, поэтому свободного времени на соцсети не так много. "Попробую его уговорить сегодня!" – пообещала украинка. И уговорила – пара организовала конкурс, победитель которого получит полотенце US Open.



Француз же впервые за три года пробился в 1/8 финала американского мейджора, выжив в упорнейшем пятисетовике против одного из топов теннисной молодежи Дениса Шаповалова. Гаэль выжал победу над 20-летним канадцем со счетом – 6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 6:3 и отметил ее традиционным жестом из "Черной Пантеры" (скрестив руки на груди) и триумфальным ревом. "Последний матч в качестве 32-летнего", – написал потом Монфис. Вчера у Гаэля был день рождения.

"ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПЛАКАТЬ В ДУШЕ". Самым же ожидаемым матчем уикенда для американцев было противостояние действующей чемпионки Наоми Осаки и юной местной звезды Кори Гауфф, более известной как Коко Гауфф. После сенсационной победы над Винус Уильямс и выхода в 1/8 финала на дебютном Уимблдоне на 15-летнюю американку свалилась недетская слава. Матчи Коко собирают самую большую аудиторию в США, о ней гудит вся пресса, ее лицо - на обложке Teen Vogue, а в кармане – два спонсорских контракта.



В первом сете Осака и Гауфф играли на равных – девушки обменялись четырьмя брейками подряд, но в итоге сильнее оказалась японка. Вторая же партия прошла полностью под диктовку Наоми, завершившей игру со счетом – 6:3, 6:0. Коко была подавлена, но Осака сделала все, чтобы поддержать соперницу. Еще недавно 21-летней японке самой было тяжело справиться с резко усилившимся к ней вниманием после того, как та победила на двух "шлемах" и стала первой ракеткой мира. Наоми даже отмечала, что Гауфф напоминает ей себя. После матча Осака подошла к Коко с просьбой остаться на корте и вместе дать интервью, которое обычно берут у победительницы. "Ты уверена? Я расплачусь". – "Все хорошо, ты классная. Думаю, так лучше, чем идти плакать в душе". Потом Наоми и сама не сдержала слез, когда обратилась к родителям и тренерам Гауфф: "Помню, как вы тренировались там же, где и я. То, что мы обе с Коко добились такого и что мы все еще так усиленно работаем, невероятно".



ТАРЕЛКА ТЕЙЛОР. У американок на домашнем "шлеме" словно открывается второе дыхание. В 1/8 финала их прошло четверо: Серена Уильямс, Мэдисон Киз и два сюрприза – обидчица нашей Козловой Тейлор Таунсенд и Кристи Ан, которые даже не входят в сотню рейтинга. 23-летняя Тейлор выбила из сетки Симону Халеп, а затем и другую румынку – Сорану Кирстю, и впервые продвинулась так далеко на "шлеме". Обыграв Кирстю, американка своеобразно отпраздновала победу: поднесла ко рту руку, как будто что-то ест. "Мою тарелку не трогать. Я еще не доела", – символически заявила о своих амбициях Таунсенд, у которой впереди канадка Бьянка Андрееску, уже "покушавшая" Возняцки (у Бьянки, кстати, тоже румынские корни). Вот уж точно, аппетит приходит во время еды! Успехом Тейлор восхитились мировые звезды Сэмюэл Л. Джексон и Эллен Дедженерес. Ими дело, конечно, не ограничилось. "Не знала, что у стольких людей есть мой телефон!" – удивилась вниманию Таунсенд.





СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА... И РОДИТЕЛЕЙ. Кристи Ан, в свою очередь, обыграла Алену Остапенко. Что было непросто. Кристи играла вся перемотанная - с повреждением руки и травмой колена, которую получила посреди матча. Но более беспокойной все равно выглядела Алена: хоть и отбивалась, в самые ответственные моменты игра у нее не клеилась. Да еще и этот инцидент с предупреждением за нецензурную лексику. Линейный судья услышала, что Остапенко якобы матюкнулась по-русски, и настучала судье на вышке. Алена негодовала: "Вообще-то я говорила на латышском. Она что, знает латышский?!". Но рефери нарушение не отменила. Ан праздник ничего не испортило. В свои 27 лет она впервые не просто прошла в 1/8-ю, но и вообще выиграла хоть один матч основы на мейджоре! Такому позднему восходу есть объяснение. С 2010 по 2015 год Кристи не появлялась на "шлемах" вообще. Это время она посвятила учебе и закончила Стэнфордский университет, где была капитаном теннисной команды. Родители настаивали, чтобы дочь получила должное образование, и не слишком всерьез воспринимали ее спортивное "увлечение". The New York Times даже посвятили этой истории статью, написав: "Она в третьем раунде. Ее родители не в восторге". После выпуска из Стэнфорда отец Кристи, Дон, согласился финансировать ее теннисную карьеру ровно три года и даже вел календарик с обратным отсчетом, намекая дочке, что пора искать настоящую работу: "Резюме приготовила?". К удивлению и разочарованию родителей, Ан от мечты не отказалась. И на этом US Open заработала не только очки для попадания в топ-100, но и $280 000.



ХУЛИГАНЫ. В случае Остапенко до денежных санкций не дошло, но за неделю здесь накопилось немало штрафов. Россиянин Даниил Медведев влетел на $9000: во время матча резко вырвал полотенце из рук болбоя и бросил ракетку в сторону судьи, а когда трибуны его освистали, показал им средний палец. Еще и поблагодарил за мотивацию: ""Чем больше вы это делаете, тем больше я побеждаю". Карлу Суарес Наварро обвинили в том, что она не приложила достаточно усилий в матче 1-го круга против Бабош (испанка снялась, уступая 2:6, сославшись на боль в спине), и оштрафовали на $40 000. А скандального Ника Кирьоса и вовсе грозят дисквалифицировать на год и забрать все призовые за этот "шлем". К его рекордному штрафу в $113 000 за истерику в Цинциннати добавились возможное наказание за его обвинение ATP в коррупции. Хоть австралиец взял свои слова обратно, у Ассоциации кончается терпение.

