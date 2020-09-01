"Нельзя ездить в лифте, а еду ставят под дверью": теннисист жалуется на ужасные условия в США

Также французу запрещено выходить на балкон и ходить в номере без маски

После заражения коронавирусом француза Бенуа Пэра на Открытом чемпионате США, в крайне сложной ситуации оказались контактировавшие с ним спортсмены. Так, другой французский теннисист Адриан Маннарино рассказал о неудобствах, которые он теперь испытывает в "пузыре". Из-за общения с Пэром Адриан попал под новый протокол ограничений.

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"На стадионе нас всегда кто-то сопровождает. Нам не разрешают гулять — нужно оставаться в особом месте, которое турнир предоставил мне, как и всем сеяным игрокам. Мне не разрешают выйти на балкон, чтобы посмотреть на центральный корт, например. Я должен носить маску даже в комнате. Мой тренер тоже должен находиться в комнате в маске", – цитирует Маннарино журналист Тумаини Карайол в своем Twitter.

Также французу и его команде запрещено пользоваться лифтом, потому что там они могут контактировать с другими игроками: "Мне все время приходится ходить по лестнице — в свою ложу на стадионе или в номер отеля на седьмом этаже. Там немало ступенек. Когда я прихожу в отель, то должен заходить через черный ход, так как мне ни с кем не разрешают контактировать".

Адриан Маннарино / Фото: Reuters

"Нам нельзя покидать комнату в любое время, так что мы пользуемся обслуживанием номеров или заказываем еду в номер. При этом кто-то должен забирать еду и оставлять у двери. В настоящий момент мы вообще ни с кем не общаемся. Если мы хотим поесть на арене, то заказываем еду через приложение, и ее доставляют в ложу", — жалуется Маннарино.

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Напомним, что в первом круге US Open Маннарино победил итальянца Лоренцо Сонего. А молодая украинская теннисистка вынесла с корта именитую россиянку.

Ранее мы писали, что действующий чемпион US Open Рафаэль Надаль отказался от защиты титула. "Мое сердце говорит, что сегодня не время для такого долгого путешествия, когда не знаешь, что может случиться. Я решил остаться дома, на Мальорке", – заявил испанец.

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