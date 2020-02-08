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Неожиданно: после "сухой" победы над Хорватией украинские теннисистки узнали соперника в плей-офф

8 февраля, 08:20

В субботу сборная Украины сыграет решающий поединок на Кубке Федерации в Эстонии

Костюк и Завацкая принесли Украине третью победу над хорватками

Костюк и Завацкая принесли Украине третью победу над хорватками

Сегодня украинки проведут последний и решающий матч квалификационного турнира Кубка Дэвиса в Таллине. Напомним, вчера наша сборная разбила Хорватию со счетом 3:0. Сначала Даяна Ястремская обыграла Лею Бошкович в двух сетах, а затем Элина Свитолина справилась с Яной Фетт, хотя и отдала сопернице одну партию. В парной встрече Катарина Завацкая и оправившаяся от повреждения Марта Костюк на классе не оставили шансов Таре Вурт и Антонии Ружич – 6:4, 6:3.

Таким образом, "сине-желтые", победив команды Хорватии и Болгарии, заняли первое место в своей группе. В субботу подопечным Михаила Филимы предстоит сразиться за повышение в классе с хозяевами турнира. К слову, узнайте, почему Свитолина носит туфли с шипами.

Сборная Эстонии несколько неожиданно стала второй в своем квартете, проиграв два стартовых матча Греции и Италии, но в последний день группового этапа сумев взять верх над австрийками – 2:1. За команду хозяев в одиночных играх выступают Анетт Контавейт (№22 мирового рейтинга) и Елена Малыгина (№553).

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Сейчас сборные играют в Первой группе Евро-Африканской зоны. Победительницы дуэли Эстония – Украины выйдут в плей-офф Мировой группы.

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Эстония теннис Элина Свитолина Кубок Федерации Даяна Ястремская

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