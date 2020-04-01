Несмотря на рекордное количество смертей, в США не хотят отменять теннисный турнир

Организаторы US Open пока не планируют переносить турнир из-за коронавируса, старт запланирован на конец августа

Вчера в США от коронавируса умерло 912 человек – на данный момент этот день стал антирекордым для страны. Несмотря на эти печальные новости, глава Федерации тенниса США Дэнни Зауснер считает, что на данный момент нет угрозы переноса турнира US Open 2020 из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

"Мы работаем с той установкой, что турнир пройдет в прежние сроки. Это означает, что квалификация стартует 24 августа. Надеемся, что к этому времени к нам приедут все спортсмены, а на кортах снова будет множество игроков", – цитирует Зауснера агентство AFP.

Интересно, что помещения теннисного центра в Нью-Йорке, который принимает US Open, используют для организации полевого госпиталя.

Помещения теннисного центра в Нью-Йорке, который принимает US Open, используют для организации полевого госпиталя / Фото: Getty Images

США на данный момент лидирует по числу заразившихся коронавирусом (более 188 тысяч) и занимает третье место по числу смертей (более 4 тысяч). Вчера диагноз был подтвержден почти у 25 тысяч американцев.

Напомним, что коронавирусом заразился знаменитый американский теннисист, победитель "Ролан Гаррос" Патрик Макинрой. Он хладнокровно переносит болезнь и полон оптимизма. В мире более известен старший брат Патрика, Джон, – не в последнюю очередь, за свою эксцентричную манеру поведения. Хотя достижений у Джона действительно значительно больше, чем у брата.

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