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Нет парня – нет побед: Свитолина проиграла второй матч после разрыва с Монфисом

25 июня, 18:52

Первая ракетка Украины, порвав с французским теннисистом, никак не может победить

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина не смогла преодолеть стартовый раунд турнира серии WTA в Истбурне, Великобритания. Украинка в матче, который из-за дождя растянулся на два дня, уступила француженке Ализе Корне - 3:6, 6:7(3). За 1 час и 29 минут игрового времени Элина подала один эйс, совершила две двойные ошибки и выиграла 64% мячей на первой подаче. Корне также лишь раз подала на вылет, семь раз совершила двойную ошибку, но при этом выиграла 79% первых мячей. Таким образом, Свитолина не выиграла ни одного матча на траве накануне Уимблдона. Кроме того, это поражение стало для нее уже вторым после разрыва со своим бойфрендом – знаменитым французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Элина и Гаэль
Элина и Гаэль Фото: Instagram

Как мы сообщали ранее, Элина Свитолина после расставания с парнем вылетела в первом же раунде турнира в Бирмингеме. В матче против россиянки Маргариты Гаспарян, занимавшей на тот момент 62-е место в рейтинге WTA, украинка проиграла в упорной борьбе со счетом 3:6, 6:3, 4:6.

Информация о том, что Свитолина расходится с французом после шести месяцев отношений, появилась три недели назад. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом. Также Свитолина и Монфис "уничтожили" свой общий аккаунт в соцсети, который носил название g.e.m.s_life.

История жизни Элины Свитолиной

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Тег теннис

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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