Нетипичные прорывы Australian Open: от "вечной студентки" Коллинз до внука "золотого" Сальникова

В Австралии зажигаются новые звезды мирового тенниса

Даниэль Коллинз. Фото: AFP

Нетипичные прорывы Australian Open: от "вечной студентки" Коллинз до внука "золотого" Сальникова Катерина Макаревская //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/833/259/5c4833259e2eb.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/833/259/5c4833259e2eb.jpg 2019-01-23T11:27:11+02:00 Теннис В Австралии зажигаются новые звезды мирового тенниса

Пока мы ждали зарубы Свитолиной и Осаки, завершившийся победой японской теннисистки, Australian Open не давал заскучать и в первых четвертьфиналах с их нетипичными участниками. Из привычных лиц здесь был разве что Надаль. Наибольший диссонанс вызвала, конечно же, американка Даниэль Коллинз. Хотя сейчас она №35 рейтинга, до этого года Даниэль пять раз участвовала в "шлемах" и всегда вылетала в первом раунде. А тут бац – и полуфинал! В 1/4-й Коллинз справилась с Анастасией Павлюченковой – 2:6, 7:5, 6:1, а до этого разгромила Кербер и Гарсию. "Думаю, то, что я не была суперзвездой в раннем возрасте, заставило меня работать упорнее", – говорит 25-летняя Коллинз, которая два года назад была первой ракеткой студенческой лиги США, а первый матч на турнире WTA выиграла только в прошлом году. На нынешнем турнире американка заработала уже почти столько же – $920 000, как за всю предыдущую карьеру – $997 636.

Ее соперницей по полуфиналу будет чешка Петра Квитова, обыгравшая хозяйку корта Эшли Барти – 6:1, 6:4. Двухкратная чемпионка Уимблдона не доходила до 1/2-й "шлемов" почти пять лет! Когда в послематчевом интервью ей об этом напомнил Джим Курье, Петра не смогла сдержать слез. Напомним, что два года назад на чешку напали и она получила тяжелую травму руки – с тех пор она уже выигрывала турниры WTA, но на мейджорах повторить былые успехи не получалось. "Я называю это своей второй карьерой, – сказала Квитова. – Так что это первый полуфинал моей второй карьеры".

Рафаэль Надаль остановил Фрэнсиса Тиафо – 6:3, 6:4, 6:2, но у 21-летнего американца и так сложился просто сказочный "шлем": установил личный рекорд, еще и день рождения здесь отметил, как и загадывал (кстати, праздник двойной, ведь у него есть брат-близнец Франклин, тоже теннисист).

РАССЕЯННЫЙ. 20-летний Стефанос Циципас, выбив Федерера, теперь прошел испанца Баутисту Агута (7:5, 4:6, 6:4, 7:6) и стал самым молодым полуфиналистом "шлемов" за 11 лет. Патлатый и немного рассеянный грек заявил о себе в прошлом году, выиграв Next Gen ATP Finals, Итоговый турнир среди молодежи. Его волосам завидует Андре Агасси, некогда и сам обладатель знатной шевелюры. А один из его наставников Патрик Муротоглу рассказывает, что Стефанос так сосредотачивается на игре, что забывает об обыденных вещах: то не пьет воду несколько геймов подряд, то футболку наденет задом наперед. Фаны также знают Циципаса как влогера: недавно ему пришлось удалить одно видео, потому что оказалось, что в Сиднее запрещены съемки с дронов. Циципас рос в греческо-российской спортивной семье: родители, Апостолос и Юлия, играли в теннис и тренировали, двое братьев и сестра тоже теннисисты. А еще он внук советского футболиста Сергея Сальникова, который стал чемпионом Олимпиады-1956 в том самом Мельбурне, где звездит сейчас Стефанос.

Напомним, что в Мельбурне не только обсуждают игру Свитолиной, но и ее новый роман. Элина Свитолина встречается с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара даже завела совместный аккаунт в Instagram, назвав его G.E.M.S.Life (жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной).

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