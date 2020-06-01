Неудачи в непогоду: оба полуфинала теннисного турнира украинских звезд завершились досрочно

В Ирпене, что под Киевом, подходит к завершению теннисный турнир UTF Ladies Invitational. Напомним, участие в нем принимают восемь украинских спортсменок, в том числе входящих в сборную Украины для выступления на Кубке Федерации. На днях теннисисткам сборной Украины в Ирпене устроили междусобойчик.
В первый день лета в теннисном центре Национальной федерации должны были пройти полуфинальные баталии. Однако они оказались крайне скоротечными. В одном из матчей 17-летняя Марта Костюк (на фото) повела в счете лишь 2:0 против Дарьи Лопатецкой, после чего та отказалась от продолжения из-за травмы. Оказалось, у Даши воспалилось колено из-за резких нагрузок.
Между тем стало известно, что Свитолина сыграет на выставочном турнире в Германии.
Еще один полуфинал вообще не состоялся. Знаменитая Леся Цуренко даже не вышла на корт против Марианны Закарлюк из-за проблем с рукой.
Таким образом, 2 июня в 14:00 в финале встретятся Закарлюк и Костюк.
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