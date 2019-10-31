Неудобная швейцарка: Свитолина получила соперницу по полуфиналу супертурнира в Китае

В поединке за выход в финал Элине будут противостоять соперница, которой украинка проиграла 66 процентов матчей

Белинда Бенчич / Фото: AFP

На Итоговом чемпионате WTA в Китае определилась соперница Элины Свитолиной по полуфиналу. Ею стала 22-летняя швейцарка Белинда Бенчич. Белинда вышла на Свитолину после того, как в матче Красной группы сегодня обыграла Кики Бертенс, при счете 5:7, 0:1 снявшуюся по состоянию здоровья.

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Белинда Бенчич / Фото: AFP

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Отметим, что Белинда Бенчич является неудобной оппоненткой для Элины Свитолиной. До сих соперницы трижды встречались друг с другом, и Свитолина выиграла у Бенчич лишь одно противостояние, уступив ей в двух других.

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Добавим, что в пятницу Элина Свитолина сыграет ничего для нее не решающий в турнирном плане матч группового этапа, в котором сразится с Софией Кенин. Американка заменила в сетке турнира Бьянку Андрееску, получившую травму колена.

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Тем не менее, хотя в турнирном плане поединок с Кенин не будет иметь значения для первой ракетки Украины, победа не будет лишней, как минимум, с финансовой точки зрения. Ведь за выигрыш этого матча организаторами предусмотрено 305 тысяч долларов призовых.

ввв

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