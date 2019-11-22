Никакого игнора: Свитолина хочет играть за сборную и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой

Элина планирует выступить на Олимпиаде и считает, что нам не стоит разбрасываться талантами

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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В январе в Федерации тенниса Украиныобвинили Элину Свитолину в том, что она отказалась играть за сборную из-за денег.Первая ракетка Украины это обвинение опровергла, заявив, что причиной ее отказа от выступлений была травма.

Но на этом история не закончилась, в апреле вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин сообщил, что лучшая украинская теннисистка может больше вообще не сыграть в составе сборной страны. Совершенно иные планы у самой Элины:

"У меня есть желание сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио. И я всегда рада выступать за сборную на Кубке Федерации. Иногда не позволяет здоровье, и это нормально, потому что в сезоне очень много турниров и очень сложно избежать травмы, даже микротравмы. Но Олимпиада и выступление за сборную присутствуют в моих планах. У нас с девочками из сборной всегда были дружеские отношения, мы продолжаем общаться. У нас все хорошо и это здорово!

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Дарья Лопатецкая. Фото: Arata Yamaoka

Также в этом году Свитолина оплатила операцию украинской теннисистке Дарье Лопатецкой, которой срочно понадобилось 12 тысяч евро.

"Помочь было моей инициативой, когда я увидела пост в Интернете и узнала, что у них финансовые проблемы и нет возможности оплатить операцию, – рассказала Элина. – У меня даже не было других мыслей. У меня есть возможности, почему же тогда не помочь? Она очень перспективная девочка и у нас не нужно разбрасываться талантами".

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