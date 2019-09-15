Ночь сорвала матч сборной Украины против Венгрии в Кубке Дэвиса

Корт в Будапеште накрыли сумерки - соперники определят победителя в понедельник

Марченко не смог доиграть свой матч против Балаша / Фото: Twitter

Пятый, он же решающий матч противостояния сборной Украины против Венгрии в Будапеште в рамках первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса сегодня не был доигран из-за темноты.

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На корте в Венгрии недостаточно хорошее освещение, поэтому судья принял решение остановить встречу вторых номеров команд Ильи Марченко против Аттилы Балаша. На момент остановки поединка счет был 6:4, 5:5 в пользу венгра. Соперники доиграют матч в понедельник.

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Как мы писали ранее, Стаховский совершил подвиг в матче с венгром, сохранив интригу в Кубке Дэвиса. Проиграв стартовый сет хозяину корта Мартону Фучовичу, первый номер украинского тенниса сумел завершить трехчасовую игру победой - 5:7, 6:3, 7:6. Благодаря этому счет в противостоянии Украины и Венгрии стал равным – 2:2.

Напомним, перед этим в воскресенье сборная Украины проиграла Венгрии парную встречу. Сергей Стаховский и Денис Молчанов противостояли Мартону Фучовичу и Аттиле Балашу. Украинский тандем потерпел поражение в трех сетах – 6:7, 6:3, 3:6.

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