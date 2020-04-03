"Люди покупают билеты на таких, как Монфис, Долгополов и Кирьос": лучший теннисист Украины Медведев

Самый титулованный украинский теннисист и капитан мужской сборной Украины Андрей Медведев рассказал, за какую футбольную команду мечтал играть в детстве и у кого из его соперников самый быстрый удар. Также финалист "Ролан Гаррос" объяснил, что потеряет мировой теннис, если Александр Долгополов не сможет продолжить карьеру из-за череды травм, и по плечу ли киевлянину выиграть турнир большого шлема.

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- Огромный плюс Саши и одна из главных причин, почему я всегда буду рад видеть его в команде – это его позитивный настрой на все. И он отдает позитивную энергию, даже если сам находится в плохом настроении. Это уникальное качество для человека, потому что я так не умею. Если у меня плохое настроение, то нужно сначала самому из него выйти, а потом уже давать хорошее людям. А Саша Долгополов постоянно раздает этот позитив. И я очень надеюсь, что он вернется на корт.

Александр Долгополов и Андрей Медведев / Фото: Федерация тенниса Украины

Теннисный мир без него не такой яркий. Потому что люди специально ходят на трибуны и покупают билеты именно на таких ярких игроков, как он. Кирьос, Долгополов, Монфис – это буквально несколько человек, единицы, которые шоумены, которые дарят радость. И после ударов которых люди говорят: "О! Как он мог такое сделать?! Это же невозможно". Саша один из таких теннисистов. И это не только ценность Украины, но и ценность мирового тенниса. Поверьте мне: за ним скучают в ATP туре. Весь мир желает, чтобы он вернулся побыстрее.

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- Помните самые первые впечатления о Саше? Каким он был тогда?

- Когда он был маленький, он всегда хотел играть на корте. И они играли с папой часами – в прямом смысле слова. И я говорю серьезно. А когда я увидел Сашу на корте, то был очень рад. Я не участвовал в его становлении как игрока – он рос, я выступал на каких-то турнирах. Я не знал, хорошо он играет или нет, но я точно знал: пройти путь в сотню очень тяжело. И то, что ты родился сыном тренера, и то, что с малого возраста у тебя была возможность быть на ATP-турнирах и видеть других игроков, вообще ничего тебе не гарантирует. И поэтому, когда у него получилось, я был очень рад, потому что он заслужил, это была его мечта с детства.

Андрей Медведев / Фото: Федерация тенниса Украины

Моя мечта была стать футболистом, я видел себя под номером "6" в "Динамо" Киев – мне тогда нравился Владимир Лозинский, который играл за столичный клуб под этим номером. Вот я хотел этот номер, полузащита… А я стал теннисистом. А Долгополов хотел стать теннисистом – и стал им. И он не просто добился своего, а оставляет после себя такой яркий след.

Александр Долгополов / Фото: AFP

И если у него даже не выйдет выиграть ни одного турнира большого шлема... Хотя я верю, что получится, потому что его игра позволяет снести семь матчей за две недели. День играешь, день отдыхаешь. Как раз то, что ему нужно. И если этот цикл пройдет как надо, он может выиграть турнир Большого шлема.

- Вы играли когда-нибудь против него на корте?

- Я с ним тренировался на Кубке Дэвиса, и у него самый быстрый удар из тех теннисистов, с которыми я сталкивался. Я не играл против дель Потро, но говорят, что он тоже сильно бьет, и я не играл против Маррея – говорят, что у него очень тяжелый удар. Но я играл против Альберто Берасатеги, Андре Агасси и так далее, и скажу, что Саша бьет сильнее. И намного сложнее эти удары обрабатывать, чем у тех ребят, с которыми я когда-либо играл. На счет я бы не хотел с ним играть. Потому что шансов там, наверное, нет.

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