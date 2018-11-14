Новак Джокович одержал вторую победу на Итоговом чемпионате АТР

Сегодня, 18:04

Серб в двух сетах обыграл немца Александра Зверева

Новак Джокович. Фото AFP
Новак Джокович. Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович одержал вторую победу на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В матче второго тура в группе Густаво Куэртена Джокович в двух партиях обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом – 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Джокович один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5 возможных. На счету Зверева 9 эйсов, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка при двух возможностях.

Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-1 в пользу Джоковича.

На старте соревнований Джокович победил американца Джона Иснера со счетом – 6:4, 6:3, а Зверев оказался сильнее хорвата Марина Чилича – 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

Напомним, что в Лондоне участники Итогового турнира ATP приехали на церемонию его открытия в Вестминстер на метро.

Мы также писали, что Новак Джокович в пятый раз завершит сезон первой ракеткой мира. Лучший результат лишь у Пита Сампраса – шесть сезонов на первой строчке рейтинга.
теннис, Новак Джокович, Итоговый чемпионат АТР, Александр Зверев

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Источник:

Championat.ru

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