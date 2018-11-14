Новак Джокович одержал вторую победу на Итоговом чемпионате АТР
Серб в двух сетах обыграл немца Александра Зверева
Сербский теннисист Новак Джокович одержал вторую победу на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В матче второго тура в группе Густаво Куэртена Джокович в двух партиях обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом – 6:4, 6:1.
Матч продолжался 1 час 17 минут. Джокович один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5 возможных. На счету Зверева 9 эйсов, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка при двух возможностях.
Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-1 в пользу Джоковича.
На старте соревнований Джокович победил американца Джона Иснера со счетом – 6:4, 6:3, а Зверев оказался сильнее хорвата Марина Чилича – 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).
Напомним, что в Лондоне участники Итогового турнира ATP приехали на церемонию его открытия в Вестминстер на метро.
Мы также писали, что Новак Джокович в пятый раз завершит сезон первой ракеткой мира. Лучший результат лишь у Пита Сампраса – шесть сезонов на первой строчке рейтинга.
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