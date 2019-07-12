Новак Джокович – первый финалист Уимблдона

Битва сербского теннисиста и испанца Роберто Баутиста-Агута длилась почти три часа

Новак Джокович - первый финалист Уимблдонского турнира. Фото: AFP

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона. В пятницу Джокович, посеянный на турнире под первым номером, в полуфинальном матче обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (23) со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. Битва сербского и испанского теннисиста длилась почти три часа.

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За 2 часа 48 минут матча Джокович сделал девять эйсов и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Роберто пять раз подал навылет, реализовал один брейк-поинт и допустил две двойные ошибки. Счет личных встреч оппонентов после сегодняшнего поединка стао стал 8:3 в пользу серба.

Соперником действующего обладателя титула в финале будет победитель противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Роджер Федерер (Швейцария, 2). Джокович четыре раза выигрывал Уимблдон в одиночном разряде.

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Взлеты и падения Новака Джоковича:

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