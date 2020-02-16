Новая сетка: Свитолину избавили от встречи с неудобной Мугурусой на турнире ценой 3 млн долларов

Лучшая украинская теннисистка на соревнованиях в ОАЭ стартует против соперницы из квалификации

Элина Свитолина / Фото: Reuters

У первой ракетки Украины сменилась соперница по стартовому матчу в Дубае на турнире с призовым фондом в 2,9 миллиона долларов, где на следующей неделе Элина Свитолина должна была сыграть с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Из-за того, что Кики Бертенс снялась с Премьера, организаторы изменили сетку соревнований – место Бертенс в сетке заняла Мугуруса, которая теперь сыграет против Ким Клейстерс из Бельгии.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Возможность избежать поединка с Мугурусой на старте – пожалуй, на руку Свитолиной, учитывая, что в нынешнем сезоне у нее не клеится в противостояниях с ТОП-теннисистками. Кроме того, этой испанке Элина проиграла обе свои предыдущие встречи, последняя из которых случилась совсем недавно на Australian Open.

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Отметим, что победительница матча Мугуруса – Клейстерс во втором раунде встретится с сильнейшей в поединке украинки Даяны Ястремской против пока еще неизвестного квалифайера.

Что касается Свитолиной, то она, как и Ястремская, на старте турнира в Дубае встретится с теннисисткой из квалификации, имя которой станет известно позже.

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