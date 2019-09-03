Новый рекорд супер-Свитолиной: Элина вышла в 1/2 US Open и разбогатела на миллион долларов!

Украинка Элина Свитолина продолжает творить историю! Сегодня первая ракетка Украины, ранее впервые в карьере пробившаяся в 1/4 финала US Open, вышла уже в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.
За выход в эту стадию турнира с призовым фондом в 57 миллионов долларов 5-я ракетка мира Элина Свитолина играла против 28-летней Йоханны Конты (16-й номер мирового рейтинга). До этого 24-летняя украинка выиграла все четыре матча против удобной для себя британки. Победила Свитолина, продлив эту чудесную серию, и на сей раз – 6:4, 6:4!
В полуфинале US Open Элина Свитолина встретится с победительницей пары Серена Уильямс – Ван Цян, которые сыграют в ночь на среду по киевскому времени.
Отметим, что за выход в полуфинал US Open-2019 Элине Свитолиной полагается 960 000 долларов. Если она пробьется в финал, то получит 1 900 000 долларов призовых, а если украинка станет победительницей турнира, то пополнит свой счет рекордным в карьере гонораром – на 3 850 000 долларов.
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Стоит сказать, что до сих пор Элина Свитолина еще не выигрывала турниры "Большого шлема". Однако сейчас украинка находится буквально в двух шагах от невероятного достижения, которое пока что ни одному спортсмену из Украины не покорялось.
Как сообщалось ранее, Вавринка прошел Джоковича на US Open и оставил автограф на лбу болельщика. Сербский теннисист не смог доиграть поединок из-за травмы.
А до того, как мы писали, на US Open грянул скандал: легендарный Джокович пригрозил болельщику расправой. Сербский теннисист намерен поквитаться с фанатом, который оскорбил Новака во время тренировки.
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