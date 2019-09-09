Новый рейтинг женского тенниса: Свитолина взлетела на рекордную позицию

Так высоко в мировой иерархии первая ракетка Украины не поднималась уже полтора года

Элина Свитолина - третья на планете / Фото: AFP

По итогам US Open-2019 женская теннисная ассоциация обнародовала новый рейтинг лучших теннисисток мира. Возглавила его австралийка Эшли Барти. Между тем первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с пятой на третью строчку, повторив свой рекорд полуторагодичной давности, когда она уже занимала столь высокую позицию в мировой теннисной иерархии.

Элина Свитолина / Фото: AFP

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Отметим, что 19-летняя Даяна Ястремская благодаря выходу в третий круг Открытого чемпионата США улучшила свое положение на 2 строчки и обновила личный рекорд. Тогда как другая украинца Леся Цуренко, пропустившая US Open из-за травмы, увы, потеряла 28 позиций.

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Рейтинг WTA. Положение на 9 сентября 2019

1 (2) Эшли Барти (Австралия) 6501 очков

2 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6125

3 (5) Элина Свитолина (Украина) 5032

4 (1) Наоми Осака (Япония) 4846

5 (15) Бьянка Андрееску (Канада) 4835

6 (4) Симона Халеп (Румыния) 4803

7 (6) Петра Квитова (Чехия) 4326

8 (7) Кики Бертенс (Нидерланды) 4325

9 (8) Серена Уильямс (США) 3935

10 (12) Беоинда Бенчич (Швейцария) 3738

30 (32) Даяна Яcтремская (Украина) 1795

68 (40) Леся Цуренко (Украина) 907

74 (76) Катерина Козлова (Украина) 821

Напомним, что на US Open-2019 Элиа Свитолина дошла до полуфинала, где проиграла Серене Уильямс. "Когда ты играешь против легенды и не используешь свои шансы, Серена затем забирает все, и ты не сможешь ничего вернуть", – посетовала после поражения украинка.

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