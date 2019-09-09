Новый рейтинг женского тенниса: Свитолина взлетела на рекордную позицию

По итогам US Open-2019 женская теннисная ассоциация обнародовала новый рейтинг лучших теннисисток мира. Возглавила его австралийка Эшли Барти. Между тем первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с пятой на третью строчку, повторив свой рекорд полуторагодичной давности, когда она уже занимала столь высокую позицию в мировой теннисной иерархии.
Отметим, что 19-летняя Даяна Ястремская благодаря выходу в третий круг Открытого чемпионата США улучшила свое положение на 2 строчки и обновила личный рекорд. Тогда как другая украинца Леся Цуренко, пропустившая US Open из-за травмы, увы, потеряла 28 позиций.
Рейтинг WTA. Положение на 9 сентября 2019
- 1 (2) Эшли Барти (Австралия) 6501 очков
- 2 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6125
- 3 (5) Элина Свитолина (Украина) 5032
- 4 (1) Наоми Осака (Япония) 4846
- 5 (15) Бьянка Андрееску (Канада) 4835
- 6 (4) Симона Халеп (Румыния) 4803
- 7 (6) Петра Квитова (Чехия) 4326
- 8 (7) Кики Бертенс (Нидерланды) 4325
- 9 (8) Серена Уильямс (США) 3935
- 10 (12) Беоинда Бенчич (Швейцария) 3738
- 30 (32) Даяна Яcтремская (Украина) 1795
- 68 (40) Леся Цуренко (Украина) 907
- 74 (76) Катерина Козлова (Украина) 821
Напомним, что на US Open-2019 Элиа Свитолина дошла до полуфинала, где проиграла Серене Уильямс. "Когда ты играешь против легенды и не используешь свои шансы, Серена затем забирает все, и ты не сможешь ничего вернуть", – посетовала после поражения украинка.
Также мы рассказывали, что "дьявол" запретил американке Линдси Вонн аплодировать россиянину Медведеву в финале US Open. Хоккеисту "Нью-Джерси Девилз" Пи Кею Суббэну не понравилось, что его знаменитая невеста поддерживает спортсмена из РФ.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк