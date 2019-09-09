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Новый рейтинг женского тенниса: Свитолина взлетела на рекордную позицию

9 сентября, 12:48

Так высоко в мировой иерархии первая ракетка Украины не поднималась уже полтора года

Элина Свитолина - третья на планете

Элина Свитолина - третья на планете / Фото: AFP

По итогам US Open-2019 женская теннисная ассоциация обнародовала новый рейтинг лучших теннисисток мира. Возглавила его австралийка Эшли Барти. Между тем первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с пятой на третью строчку, повторив свой рекорд полуторагодичной давности, когда она уже занимала столь высокую позицию в мировой теннисной иерархии.

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

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Отметим, что 19-летняя Даяна Ястремская благодаря выходу в третий круг Открытого чемпионата США улучшила свое положение на 2 строчки и обновила личный рекорд. Тогда как другая украинца Леся Цуренко, пропустившая US Open из-за травмы, увы, потеряла 28 позиций.

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Фото: Н. Лазаренко

Рейтинг WTA. Положение на 9 сентября 2019

  • 1 (2) Эшли Барти (Австралия) 6501 очков
  • 2 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6125
  • 3 (5) Элина Свитолина (Украина) 5032
  • 4 (1) Наоми Осака (Япония) 4846
  • 5 (15) Бьянка Андрееску (Канада) 4835
  • 6 (4) Симона Халеп (Румыния) 4803
  • 7 (6) Петра Квитова (Чехия) 4326
  • 8 (7) Кики Бертенс (Нидерланды) 4325
  • 9 (8) Серена Уильямс (США) 3935
  • 10 (12) Беоинда Бенчич (Швейцария) 3738
  • 30 (32) Даяна Яcтремская (Украина) 1795
  • 68 (40) Леся Цуренко (Украина) 907
  • 74 (76) Катерина Козлова (Украина) 821

Напомним, что на US Open-2019 Элиа Свитолина дошла до полуфинала, где проиграла Серене Уильямс. "Когда ты играешь против легенды и не используешь свои шансы, Серена затем забирает все, и ты не сможешь ничего вернуть", – посетовала после поражения украинка.

Также мы рассказывали, что "дьявол" запретил американке Линдси Вонн аплодировать россиянину Медведеву в финале US Open. Хоккеисту "Нью-Джерси Девилз" Пи Кею Суббэну не понравилось, что его знаменитая невеста поддерживает спортсмена из РФ.

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теннис Элина Свитолина Леся Цуренко

Источник: Сегодня|Спорт

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