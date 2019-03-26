Нож к горлу: в Чехии дали 8 лет тюрьмы мужчине, едва не убившему знаменитую теннисистку
Осужденный не признает своей вины: "Я не такой дурак, чтобы думать, будто Квитова держит дома много денег"
Суд Чехии приговорил к 8 годам тюремного заключения строгого режима 33-летнего грабителя Радима Зондру, который в декабре 2016 года проник в квартиру знаменитой теннисистки – двукратной чемпионки Уимблдона Петры Квитовой и напал на нее с ножом.
Согласно обвинительному заключению, Зондра пробрался в жилище теннисистки, выдавая себя за работника коммунальных служб. Якобы он собирался проверить работу котельной. Между ними произошла стычка, в ходе которой злоумышленник приставил нож к шее Квитовой, а затем нанес ей глубокий порез на левой руке.
Петра перенесла 4-часовую операцию и тяжелую психологическую травму, после которой вернулась на корт лишь спустя полгода.
В эти дни Квитова играет в Майами. Фото AFP
Адвокат Зондры требовала, чтобы его допросили с помощью детектора лжи, но судья ей отказала. Сам обвиняемый настаивал на своей невиновности: "Было бы самоубийством нападать на госпожу Квитову в ее квартире. Я не такой дурак, чтобы думать, будто у нее дома много денег. Куда логичнее считать, что они в банке", – сказал мужчина.
Прокурор просил дать мужчине 12 лет тюрьмы. Но судья присудила 8. Стороны могут обжаловать приговор.
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