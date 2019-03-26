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Нож к горлу: в Чехии дали 8 лет тюрьмы мужчине, едва не убившему знаменитую теннисистку

Сегодня, 20:35

Осужденный не признает своей вины: "Я не такой дурак, чтобы думать, будто Квитова держит дома много денег"

Приговоренный к восьми годам Зондра. Фото idnes.cz
Приговоренный к восьми годам Зондра. Фото idnes.cz.
Нож к горлу: в Чехии дали 8 лет тюрьмы мужчине, едва не убившему знаменитую теннисистку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a6d/61e/5c9a6d61eef04.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a6d/61e/5c9a6d61eef04.png Теннис Осужденный не признает своей вины: "Я не такой дурак, чтобы думать, будто Квитова держит дома много денег"

Суд Чехии приговорил к 8 годам тюремного заключения строгого режима 33-летнего грабителя Радима Зондру, который в декабре 2016 года проник в квартиру знаменитой теннисистки – двукратной чемпионки Уимблдона Петры Квитовой и напал на нее с ножом.

Согласно обвинительному заключению, Зондра пробрался в жилище теннисистки, выдавая себя за работника коммунальных служб. Якобы он собирался проверить работу котельной. Между ними произошла стычка, в ходе которой злоумышленник приставил нож к шее Квитовой, а затем нанес ей глубокий порез на левой руке.

Петра перенесла 4-часовую операцию и тяжелую психологическую травму, после которой вернулась на корт лишь спустя полгода.

В эти дни Квитова играет в Майами. Фото AFP

Адвокат Зондры требовала, чтобы его допросили с помощью детектора лжи, но судья ей отказала. Сам обвиняемый настаивал на своей невиновности: "Было бы самоубийством нападать на госпожу Квитову в ее квартире. Я не такой дурак, чтобы думать, будто у нее дома много денег. Куда логичнее считать, что они в банке", – сказал мужчина.

Прокурор просил дать мужчине 12 лет тюрьмы. Но судья присудила 8. Стороны могут обжаловать приговор.

Как сообщалось ранее, первая ракетка Украины Свитолина может приостановить карьеру: у Элины – проблемы со здоровьем.

Также сообщалось, что Ролан Гаррос увеличил призовой фонд: больше всего подняли гонорары квалифайерам.

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Тег теннис, Петра Квитова

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Сегодня|Спорт

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