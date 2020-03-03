Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

Ну, хотя бы в паре: украинская прима тенниса Свитолина наконец-то одержала победу на турнире WTA

3 марта, 09:40

Вадим Авдасев

Элина успешно начала выступление на соревнованиях в Мексике

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина на этой неделе играет на турнире WTA в мексиканском Монтеррее. Призовой фонд хардового соревнования – 275 тысяч долларов. Вспомним, неделю назад Свитолина проиграла американке Анисимовой в Дохе.

В первом круге одиночного разряда наша седьмая ракетка планеты сыграет с Данкой Ковинич – представительницей Черногории, которая в мировом рейтинге занимает 88-е место. Одесситка посеяна здесь под первым номером.

А минувшей ночью Элина начала выступление в парном разряде. Компанию Свитолиной составила именитая британка Йоханна Конта. Вместе девчата победили итальянку Сару Эррани и чилийку Даниэлу Сегель со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Матч продлился час и 37 минут, за которые Свитолина с Контой подали пять эйсов, тогда как соперницы – ни одного. Украинка и британка уже играли вместе, но лишь теперь им удалось прервать серию из трех поражений подряд.

Реклама

Узнайте, какой приз получила Свитолина на церемонии "Золотая перчатка".

В тренде
Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Также в Монтеррее заявлены еще две украинки. К сожалению, Катерина Козлова в первом же раунде проиграла шведке Ребекке Петерсон – 6:3, 6:7 (1:7), 4:6. А Катерине Бондаренко во вторник предстоит встреча с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (№79 в мире).

Смотрите, как Свитолина побеждала австралийку Сторм на турнире в Таиланде

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Мексика теннис Элина Свитолина WTA Йоханна Конта

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
Миллионы Шараповой: подсчитали заработки россиянки за всю ее теннисную карьеру
Миллионы Шараповой: подсчитали заработки россиянки за всю ее теннисную карьеруТеннис
Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавируса
Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавирусаДругие
Украинская звезда мирового тенниса Марта Костюк разрыдалась после двойного триумфа в Египте
Украинская звезда мирового тенниса Марта Костюк разрыдалась после двойного триумфа в ЕгиптеТеннис
Россиянка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры в 32 года
Россиянка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры в 32 годаТеннис
Сенсация в Дохе: украинская теннисистка отправила домой чемпионку Australian Open-2020, уступая 0:3
Сенсация в Дохе: украинская теннисистка отправила домой чемпионку Australian Open-2020, уступая 0:3Теннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...