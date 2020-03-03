Ну, хотя бы в паре: украинская прима тенниса Свитолина наконец-то одержала победу на турнире WTA

Элина успешно начала выступление на соревнованиях в Мексике

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина на этой неделе играет на турнире WTA в мексиканском Монтеррее. Призовой фонд хардового соревнования – 275 тысяч долларов. Вспомним, неделю назад Свитолина проиграла американке Анисимовой в Дохе.

В первом круге одиночного разряда наша седьмая ракетка планеты сыграет с Данкой Ковинич – представительницей Черногории, которая в мировом рейтинге занимает 88-е место. Одесситка посеяна здесь под первым номером.

А минувшей ночью Элина начала выступление в парном разряде. Компанию Свитолиной составила именитая британка Йоханна Конта. Вместе девчата победили итальянку Сару Эррани и чилийку Даниэлу Сегель со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Матч продлился час и 37 минут, за которые Свитолина с Контой подали пять эйсов, тогда как соперницы – ни одного. Украинка и британка уже играли вместе, но лишь теперь им удалось прервать серию из трех поражений подряд.

Реклама

Узнайте, какой приз получила Свитолина на церемонии "Золотая перчатка".

Также в Монтеррее заявлены еще две украинки. К сожалению, Катерина Козлова в первом же раунде проиграла шведке Ребекке Петерсон – 6:3, 6:7 (1:7), 4:6. А Катерине Бондаренко во вторник предстоит встреча с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (№79 в мире).

Смотрите, как Свитолина побеждала австралийку Сторм на турнире в Таиланде

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама