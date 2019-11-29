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Ну просто зверский выбор: какую горячую красотку седьмая ракетки мира увел у звезды турецкого кино

29 ноября, 15:54

Немецкая супермодель Бренда Патеа участвовала в проекте Хайди Клум "Следующая топ-модель Германии"

Бренда Патеа

Бренда Патеа / Фото: Instagram

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Немецкая модель Бренда Патеа подтвердила, что встречается с седьмой ракеткой мира Александром Зверевым. О том, что у теннисиста появилась новая девушка, СМИ заговорили во время Итогового турнира в Лондоне, куда Бренда приехала в качестве поддержки немецкого теннисиста. Ранее мы писали, что выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменили из-за протестов.

В интервью RTL, 26-летняя немецкая супермодель румынского происхождения, рассказала, как познакомилась со своим будущим бойфрендом.

"Я была в Париже в кафе. И он там был. Мы просто обменивались взглядами, а потом он подошел и заговорил со мной, – призналась Патеа. – Мы договорились встретиться на следующий день и так и сделали. Сразу можно понять, когда тебе нравится человек. Я все еще в большом восторге, я счастлива и все время улыбаюсь", – призналась Патеа.

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В 2017 году Бренда принимала участие в проекте Хайди Клум "Следующая топ-модель Германии", а также встречалась с турецким актером Барышом Муратом Ягджы.

А 22-летний Зверев ранее встречался с российской моделью Ольгой Шариповой. Пара то разбегалась, то снова сходилась, вместе с Шариповой Александр выходил на красную дорожку в Женеве в честь открытия Кубка Лейвера, но в конце концов эти отношения сошли на нет.

Ранее мы писали, что более 40 тысяч билетов на матч Федерера и Зверева продали за три часа. Латиноамериканское турне теннисистов началось с победы швейцарца.

Но выставочный матч Федерера и Зверева в Колумбии отменили из-за протестов. В столице Боготе ввели комендантский час, из-за чего невозможно провести поединок.

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Источник: Сегодня|Спорт

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