Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Дубае

Белинда Бенчич завоевала третий трофей в карьере

Бенчич с наградой. Фото: AFP

Обидчица Свитолиной выиграла турнир в Дубае //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/1a9/0fb/5c71a90fb8198.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/1a9/0fb/5c71a90fb8198.jpg 2019-02-23T22:12:15+02:00 Теннис Белинда Бенчич завоевала третий трофей в карьере

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала победительницей турнира категории Premier в Дубае. В финальном матче Бенчич в трех партиях обыграла вторую сеяную, чешку Петру Квитову, со счетом – 6:3, 1:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Бенчич трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Квитова подала 3 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка. Таким образом, 21-летняя Бенчич завоевала третий титул в карьере и первый с 2015 года.

Бенчич впервые взяла верх над Квитовой в официальных матчах. Счет в личном противостоянии теннисисток стал 3-1 в пользу представительницы Чехии.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира в Дубае и не смогла защитить свой прошлогодний титул. Украинка за два часа уступила Белинде Бенчич.

В начале января этого года стало известно, что лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина встречается с Гаэлем Монфисом. Теннисисты подтвердили свои романтические отношения и даже завели совместный Instagram под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально".

Напомним, что Итоговый турнир теннисисток 2018 года выиграла украинка Элина Свитолина:

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