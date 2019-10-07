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Очаровательная Петра Квитова пробилась на главный турнир сезона в теннисе

7 октября, 12:20

Определились уже шесть участниц супертурнира в Китае

Петра Квитова

Петра Квитова / Фото: Instagram

Чешская теннисистка Петра Квитова квалифицировалась на итоговый турнир WTA, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября. Ранее на итоговый турнир отобрались австралийка Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп, канадка Бьянка Андрееску и японка Наоми Осака.

29-летняя Квитова занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В текущем сезоне она выиграла два турнира серии WTA и заработала 3,2 миллиона долларов призовых.

Петра Квитова

Петра Квитова / Фото: Instagram

Петра Квитова

Петра Квитова / Фото: Instagram

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Петра Квитова

Петра Квитова / Фото: Instagram

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Петра Квитова

Петра Квитова / Фото: Instagram

Петра Квитова

Петра Квитова / Фото: Instagram

А действующая победительница турнира украинка Элина Свитолина практически обеспечила себе право защищать титул. Несмотря на поражение от Кики Бертенс в Пекине Свитолина поднялась на одну позицию в Чемпионской гонке и сейчас идет седьмой. Позади нее оказались Серена Уильямс, Бертенс и Белинда Бенчич. Бетенс и Бенчич сейчас выступают на турнире в Линце, но даже в случае победы ни одна из них не сможет обойти украинку.

Тем не менее, возможен вариант, что они попросят организаторов Кубка Кремля выдать им "wild card", тогда уже выступать в Москве придется и Свитолиной.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние.

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теннис Итоговый чемпионат WTA Петра Квитова

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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