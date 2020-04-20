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Один из лучших теннисистов мира на карантине задумался о том, чтобы завести детей

20 апреля, 22:38

Максим Перепелица

Рафаэль Надаль отметил, что хочет быть папой в ближайшем будущем

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль признался, что надеется стать отцом в ближайшем будущем. Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram с Роджером Федерером и Энди Марреем. В какой-то момент Маррей посоветовал Надалю наслаждаться возможностью посвящать вечера себе, а не детям, после чего испанец дал понять, что подумывает о потомстве. А Маррей добавил: "Сейчас момент удачный – ты же постоянно дома с семьей". Напомним, что в 2019 году Надаль женился на Марии Перелло, с которой встречался до этого на протяжении 15 лет.

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Отметим, что Надаль 12 раз побеждал на "Ролан Гаррос", это лучший результат в истории турнира. Также Надаль и Лопес совместно взяли парное золото Рио-2016.

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Напомним, что впервые за 75 лет был Уимблдон отменен, а на кортах US Open будет полевой госпиталь. Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года.

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теннис теннисист Рафаэль Надаль

Источник: Сегодня|Спорт

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