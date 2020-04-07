Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Один из лучших теннисистов планеты в стильной шляпе запустил челлендж, вызвав Роналду и Надаля

7 апреля, 17:19

Максим Перепелица

Роджер Федерер во время карантина решил немного развлечься

Швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал у себя в Twitter новый челлендж. 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" показал, как быстро отбивает мячик от стены на близком расстоянии и предложил повторить его трюк. Ранее "дедушка" Федерер ошарашил амбициозными планами на 2020-й год.

"Вот эффективное упражнение для одиночных тренировок. Давайте посмотрим, что у вас получится! Присылайте мне видео, и я дам несколько подсказок. Выбирайте шляпу с умом", – написал Федерер.

Спортсмен передал вызов Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Серене Уильямс, футболистам Криштиану Роналду, Златану Ибрагимовичу, Джанлуиджи Буффону, баскетболистам Леброну Джеймсу, Стефену Карри, пилоту Формулы-1 Льюису Хэмильтону и другим.

К слову, на днях Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом. Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к Илону Маску с просьбой прислать аппараты искусственной вентиляции легких.

Смотрите, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Роджер Федерер коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Поставил 10 000 долларов и позвал замуж": невероятная история фаната теннисной красавицыТеннис
Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнира
Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнираТеннис
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
"Пишите в личку. Оставлю вам хлеб у порога": звезда спорта требует просьб от тех, кому тяжелоТеннис
"Мама посоветовала вызвать скорую": украинская теннисистка "заперта" с температурой в АвстралииТеннис
Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемии
Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемииТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...