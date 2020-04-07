Один из лучших теннисистов планеты в стильной шляпе запустил челлендж, вызвав Роналду и Надаля

Роджер Федерер во время карантина решил немного развлечься

Швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал у себя в Twitter новый челлендж. 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" показал, как быстро отбивает мячик от стены на близком расстоянии и предложил повторить его трюк. Ранее "дедушка" Федерер ошарашил амбициозными планами на 2020-й год.

"Вот эффективное упражнение для одиночных тренировок. Давайте посмотрим, что у вас получится! Присылайте мне видео, и я дам несколько подсказок. Выбирайте шляпу с умом", – написал Федерер.

Спортсмен передал вызов Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Серене Уильямс, футболистам Криштиану Роналду, Златану Ибрагимовичу, Джанлуиджи Буффону, баскетболистам Леброну Джеймсу, Стефену Карри, пилоту Формулы-1 Льюису Хэмильтону и другим.

К слову, на днях Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом. Украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к Илону Маску с просьбой прислать аппараты искусственной вентиляции легких.

Смотрите, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом:

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