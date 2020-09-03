Одна из фавориток US Open покинула турнир после второго матча

На Открытом чемпионате США по теннису произошла громкая сенсация. Третья фаворитка турнира Каролина Плишкова, занимающая третье место в рейтинге WTA неожиданно покинула турнир уже после второго раунда, уступив Каролин Гарсии из Франции, которая занимает только 50-е место в мире – 1:6, 6:7 (2:7).

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Добавим, что главными фаворитками турнира являются Наоми Осака (5.00) и Серена Уильямс (7.00). Коэффициент на победу единственной оставшейся на турнире украинки Марты Костюк оценивается коэффициентом 81.00. Кстати, в следующем раунде украинка встретится как раз с Осакой.

Напомним, что на US Open стартовало семь представительниц Украины. Цуренко снялась с турнира еще до старта, а Завацкая и Калинина уступили своим соперницам в первом раунде. Вчера турнир покинули Козлова и Бондаренко, сегодня ночью к ним присоединилась и Ястремская, уступившая Мэдисон Бренгл.

Ранее легендарная американская теннисистка обновила рекорд Открытого чемпионата США. Серена Уильямс выиграла в Нью-Йорке 102-й матч и обошла Крис Эверт.

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