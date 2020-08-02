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Одна украинская теннисистка снялась с турнира WTA в Италии, другая узнала имя первой соперницы

2 августа, 10:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Леся Цуренко получила травму, а Даяна Ястремская сразится с испанкой Соррибес-Тормо

В понедельник, 3 августа, в Палермо стартует первый турнир WTA после почти пятимесячной паузы из-за коронавируса. Правда, пандемия продолжается, и многие спортсменки решили не ехать в Италию. Так что теннисистки массово снимаются с турнира в Палермо, поскольку там зафиксировали вирус у одной из участниц.

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Не выступит там и украинка Леся Цуренко, однако у нее другая причина: 30-летняя уроженка Волыни испытывает проблемы с ребром. Зато сыграет на грунтовых кортах на юге Италии 20-летняя одесситка Даяна Ястремская. На соревнованиях она получила седьмой номер посева, а по результатам жеребьевки в соперницы в первом круге ей досталась испанка Сара Соррибес-Тормо. Украинка занимает 25-е место в мировом рейтинге, 23-летняя Сара – 83-е. Ранее девушки между собой не играли.

Призовой фонд турнира в Палермо – довольно скромный, всего 163 тысячи долларов. Однако для многих имеет важное значение с точки зрения получения игровой практики. Тем более, в конце августа стартует Открытый чемпионат США – второй турнир из серии "Большого шлема" в 2020 году.

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Смотрите, как Даяна Ястремская выходила в 1/8 финала турнира в Катаре:

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теннис турнир Леся Цуренко WTA коронавирус Даяна Ястремская
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