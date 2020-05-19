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"Однажды подарили туалет": красавица теннисистка Мария Шарапова о сумасшедшем подарке

19 мая, 21:25

Александр Трикиша

Знаменитая теннисистка призналась, что однажды получила необычный подарок

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова во время общения с болельщиками в Instagram рассказала о самом сумасшедшем подарке, который она когда-либо получала. Экс-первая ракетка мира призналась, что однажды получила в подарок туалет. Ранее журналисты подсчитали заработки Шараповой за всю ее теннисную карьеру.

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"Самый странный подарок, который мне дарили? Однажды мне подарили туалет! Это был один из этих шикарных японских туалетов", – написала Шарапова на своей страничке в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

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Мария Шарапова завершила карьеру в феврале этого года. Мария Шарапова начала свою профессиональную спортивную карьеру в 2000 году, когда ей было 13 лет. Она была первой ракеткой мира и победила в пяти турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде в 2004-2014 годах. Также Шарапова – одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым "карьерным шлемом" – выиграла все турниры "Большого шлема", но в разные годы.

7 марта 2016 года Шарапова на пресс-конференции объявила о применении допинга, в результате чего была дисквалифицирована на два года, но затем ее отстранение сократили до полутора лет.

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теннис Мария Шарапова

Источник: Сегодня|Спорт

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