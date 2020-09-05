"Ого, это невероятно": экс-первая ракетка мира – об игре украинской теннисистки Костюк на US Open

Второй в этом году турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат США – для наших спортсменок завершился. Последней вылетела самая молодая: Марта Костюк проиграла Наоми Осаке в третьем круге в трех партиях. При этом юная киевлянка играла с травмой, но сумела поразить бывшую первую ракетку планеты своими действиями.

После встречи двукратная победительница турниров "Большого шлема" поделилась своими впечатлениями прямо на корте:

"Во втором сете было много очков, которые я должна была выигрывать. Но в эти моменты я была пассивной, а Костюк играла без страха. На тай-брейке у нее всё получалось. Я помню, как она подошла к сетке, я ударила изо всех сил, а она отбила мяч. Увидев это, я подумала: "Ого, это невероятно".

Я пыталась не думать о том, что уже произошло и что может произойти дальше, а настраивалась только на текущий момент. Не знаю, как мне удалось склонить игру на свою сторону в третьем сете. Я получила опыт и я думаю, что мне нужно играть больше таких матчей. Она очень молодая теннисистка и очень хороша. Я боюсь представить, какой она будет в будущем".