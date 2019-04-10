Он еще жив: в Базеле отказались переименовать арену в честь знаменитого теннисиста Роджера Федерера
"Федерер – лицо Швейцарии", он вырос в Базеле и говорит на местном диалекте
Правительство швейцарского Базеля – родного города Роджера Федерера – отклонило инициативу о переименовании арены местного турнира ATP "Санкт-Якоб Холл" в "Арену Роджера Федерера".
Член городского совета Мартина Бернаскони – автор предложения – объяснила решение так: "Основным аргументам против переименования стало то, что мы в Швейцарии не называем объекты в честь современников (только в честь уже покойных). Также Федерер считается брендом и может захотеть денег (за использование имени)".
Среди собственных доводов Бернаскони назвала то, что "Федерер – лицо Швейцарии", а также то, что базельцы легко с ним идентифицируются, поскольку он вырос в городе и говорит на местном диалекте.
В 2012 году, добавим, на турнире в Галле открыли Аллею Роджера Федерера, позднее главный корт турнира в Барселоне был назван в честь Рафаэля Надаля, а один из кортов местной академии "Санчес-Касаль" – в честь ее воспитанника Энди Маррея.
Ранее мы писали, что Роджер Федерер раскрыл секреты спортивного долголетия. Знаменитый швейцарский теннисист рассказал о влиянии современной медицины, авиации и уровня призовых на продолжительность спортивной карьеры.
В конце марта Федерер выиграл 101-й турнир в карьере. Роджер выиграл "Мастерс" в Майами, за час разобравшись в финале с хозяином корта и прошлогодним победителем турнира американцем Джоном Изнером.
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