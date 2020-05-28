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"Он как Джокер. Страшно!": болельщиков шокировало склеенное лицо лучшего теннисиста мира

28 мая, 10:49

Олег Люлька Олег Люлька

Фанаты никогда еще не видели таким знаменитого сербского спортсмена Новака Джоковича

Во время паузы в соревнованиях, вызванной пандемией коронавируса, Ассоциация теннисистов-профессионалов решила взбодрить болельщиков необычным фоторядом. На странице АТР в Instagram появилась подборка коллажей с главными звездами мирового мужского тенниса, на которых их лица разделены на две части: черно-белые фотографии из молодости и цветные, сделанные в настоящее время.

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В необычной фотосерии представлены семь теннисистов: среди них парень украинки Элины Свитолиной француз Гаэль Монфис, а также Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей, Стэн Вавринка и Григор Димитров.

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Самые бурные эмоции вызвали склеенные в одну фотографии первого, на данный момент, номера мирового рейтинга – серба Новака Джоковича, в коллаже которого фанаты нашли сходство со знаменитым злодеем из американского триллера "Джокер". "Джокович как будто Джокер. Страшно!", "У меня аж мурашки по коже. Жуть", – пишут пользователи социальных сетей в комментариях.

Склеенное лицо Новака Джоковича

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Ранеемама лучшего теннисиста мира рассказала, когда он завершит карьеру. По словам матери серба Новака Джоковича, он поиграет еще три-четыре года. Максимум – пять лет.

Вместе с тем Джокович грозит завершить карьеру уже сейчас, если его заставят делать прививку от коронавируса. Знаменитый серб выступает против вакцинации.

Смотрите, как Джокович тренируется на карантине

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теннис Instagram Новак Джокович ATP теннисисты

Источник: Сегодня|Спорт

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