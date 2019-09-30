Опередила Свитолину: 19-летняя теннисистка из Канады впервые пробилась на Итоговый турнир

Андрееску гарантировала себе участие в престижном турнире WTA в Шэньчжэне

Бьянка Андрееску / Фото: Reuters

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет в Шэньчжэне. 19-летняя победительница Открытого чемпионата США-2019 в этом году набрала 4727 очков. В текущем сезоне она также выиграла два турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Андрееску впервые выступит на Итоговом турнире. Турнир состоится с 27 октября по 3 ноября.

Ранее участие в турнире себе обеспечили австралийка Эшли Барти, чешка Каролина Плишкова и румынка Симона Халеп.

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Напомним, что действующей победительницей Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. Сегодня украинка обыграла китаянку Яфань Ван и вышла в третий раунд турнира WTA Premier в Пекине. Однако лучшая теннисистка Украины пока не обеспечила себе участие в Итоговом турнире.

На данный момент Свитолина занимает восьмое место в Чемпионской гонке, но в спину ей дышат Кики Бертенс (300 очков отставания) и Белинда Бенчич (195 очков). Подсобить Элине могла соотечественница Даяна Ястремская, но она не смогла обыграть Бенчич и покинула турнир в Пекине.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние.

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