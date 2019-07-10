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Определилась первая полуфинальная пара мужского Уимблдона

10 июля, 19:28

В борьбе за финал Новак Джококович встретится с Роберто Баутистой Агутом

Роберто Баутиста радуется выходу в полуфинал
Роберто Баутиста радуется выходу в полуфинал. Фото: AFP

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона. В матче 1/4 финала турнира серб в трех сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена - 6:4, 6:0, 6:2.

В полуфинале Джокович сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом, который обыграл в четырех сетах аргентинца Гвидо Пелью - 7:5, 6:4, 3:6, 6:3. 31-летний Пелья впервые вышел в полуфинал "Большого шлема". До этого испанец не проходил дальше четвертого круга. Что касается Джоковича, то он побеждал на травяном "Шлеме" четыре раза – в 2011, 2014, 2015, 2018 годах.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина стала первой украинкой – в полуфинале "Большого шлема". В матче 1/4 финала украинка обыграла чешку Каролину Мухову – 7:5, 6:4

В полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп. Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Как мы писали ранее, российский теннисист устроил истерику на Уимблдоне: появилось видео как буянил Медведев. Даниил Медведев сорвал злость на судье, стене и траве в матче с Гоффеном.

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Тег теннис, Новак Джокович, Уимблдон, Большой шлем

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Сегодня|Спорт

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