Определилась вторая участница Итогового турнира WTA

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер пробилась на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. Она стала второй участницей турнира. В августе путевку завоевала первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

Итоговый турнир WTA пройдет в Сингапуре с 21 по 28 октября. В 2016 году Кербер пробилась в финал, где уступила Доминике Цибулковой (3:6, 4:6).

Ранее мы сообщали, что Роджер Федерер и Новак Джокович сыграют на Итоговом турнире ATP. Они присоединились к компании Рафаэля Надаля, который свою путевку завоевал ранее.

Ранее мы писали, что впервые с 2009 года украинских теннисистов не осталось в топ-100 рейтинга ATP. При этом, в ближайшее время ситуация не улучшится – наш лучший теннисист Александр Долгополов из-за травмы больше не выступит в этом году.

А вот в женском рейтинге WTA Леся Цуренко установила личный рекорд, закрепившись в тридцатке лучших. Также улучшила позицию Элина Свитолина – теперь она шестая в мире.

Напомним, что ранее Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open 20-летней японке Наоми Осаке.