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Осака, бросавшаяся из крайности в крайность, снялась с Итогового турнира

29 октября, 11:25

Наоми заменит Бертенс, которая два дня назад играла в финале малого Итогового

Наоми Осака

Наоми Осака / Фото: Reuters

Экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака снялась с Итогового турнира WTA в Шэньчжэне из-за травмы плеча. В первом матче Красной группы третий номер рейтинга Осака в трех сетах одолела чешскую теннисистку Петру Квитову – 7:6, 4:6, 6:4 и отметила, что ей нужно стараться быть на корте все время спокойной, а не бросаться из крайности в крайность. Ранее мы писали, что украинка Свитолина начала защиту титула на Итоговом с победы над второй ракеткой мира.

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В Красном квартете место 22-летней Наоми займет Кики Бертенс из Нидерландов, которая уже сегодня во втором матче группового раунда встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Интересно, что буквально два дня назад Бертенс играла в финале малого Итогового турнира в Чжухае, где уступила 14-й в мире Арине Соболенко из Белоруссии. В свою очередь Барти в стартовом матче в трех сетах обыграла швейцарку Белинду Бенчич. Напоминаем, что мы выбираем самую красивую теннисистку Итогового.

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Ранее мы отмечали, что перевод Свитолиной в матче с Плишковой признан ударом дня в мировом теннисе.

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Итоговый чемпионат WTA теннисистка Наоми Осака Кики Бертенс

Источник: Сегодня|Спорт

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