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Осака пробилась на Итоговый турнир WTA, Свитолина – в шаге от супертурнира

5 октября, 00:27

Украинка борется за право защищать прошлогодний титул

Наоми Осака

Наоми Осака / Фото: AFP

21-летняя японская теннисистка Наоми Осака после победы над Бьянкой Андрееску в четвертьфинале турнира WTA в Пекине (5:7, 6:3, 6:4) квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации, который пройдет в китайском Шэньчжэне.

Ранее участницами WTA Finals уже стали Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп и Бьянка Андрееску. А действующая победительница турнира украинка Элина Свитолина практически обеспечила себе право защищать титул.

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Несмотря на поражение от Кики Бертенс в Пекине Свитолина сумеет сохранить позиции в Чемпионской гонке. Даже если Бертенс сумеет обойти украинку после турнира в Пекине, то швейцарке Белинде Бенчич обогнать Свитолину будет крайне сложно. Для этого ей необходимо будет выиграть турнир в Линце, затем получить специальное приглашение в Люксембург или Москву и успешно выступить там.

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Серена Вильямс, занимающая 8-ю позицию, вслед за Свитолиной, играть на оставшихся турнирах не намерена. Украинка пока значится в заявке Кубка Кремля, но ее участие в турнире остается под вопросом.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние.

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теннис Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA Наоми Осака

Источники: Sportbox , tennisua.org

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