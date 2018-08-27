От Кинг до короля джаза: сегодня стартует самый продвинутый теннисный "мейджор"

Остался всего один "шлем"! Сегодня вечером в Нью-Йорке стартует последний мейджор сезона. И у нас там сплошное женское царство! Ни Сергей Стаховский, ни Илья Марченко квалификацию не прошли, а Александр Долгополов пока отходит от операции на плече и до конца года на корте не появится. Марта Костюк тоже после боевого старта "зачехлилась" во втором раунде отбора. Единственная, кто его прошла, – 21-летняя Ангелина Калинина, которую ждет дебют в основе "шлема". Там она присоединится к пяти другим украинкам: Элине Свитолиной, Лесе Цуренко, Катерине Козловой, Катерине Бондаренко и Даяне Ястремской, также впервые попавшей в основную сетку "шлема". Такого количества участниц у нас не было со времен Уимблдона-2008. В том же году, но уже на американском мейджоре, Украина последний раз не была представлена в мужской сетке.

Этим US Open особен сейчас для нас. А вот какими еще оттенками американский "шлем" выделяется на фоне трех ярких братьев-предшественников, сейчас будем вспоминать.

МЕЙДЖОР-ФЕМИНИСТ. Одна из главных отличительных черт US Open – серьезное отношение к равенству полов. По крайней мере, по сравнению с другими "шлемами", США в этом вопросе всегда опережали всех. Раньше американцев соревнования среди женщин начал проводить только Уимблдон – в 1884 году, тогда как US Open – в ­1887-м. Но американский "шлем" и младше на четыре года. Первой чемпионкой стала 17-летняя Эллен Ханселл, запомнившаяся зрителям красной шляпкой.

В 1973-м, "году безумия", как называла его Билли Джин Кинг, благодаря кампании теннисисток во главе с американкой US Open первым обеспечил одинаковую сумму призовых для мужчин и женщин. Таким образом, чемпионка того года Маргарет Корт заработала $25 000, столько же, сколько и Джон Ньюкомб, победивший у мужчин.



New York Times в 1973-м. "Женщины тоже созданы равными"

А вот коллеги додумались только через 28 лет: на постоянной основе равенство призовых пришло на Australian Open лишь в 2001-м (до этого суммы то уравнивали, то снова разводили). Остальные – еще позже. И то, что женский теннис не менее зрелищный, чем мужской, неоднократно доказывала продажа билетов: на сестер Уильямс они часто расходятся быстрее, чем на Федерера и Надаля.

ЗЕЛЕНЕЕ УИМБЛ­­ДОНА. Если уже говорить о деньгах, то здесь США, в принципе, впереди всех, причем с первого дня. С введением призовых в 1968 году обладатель мужского титула мог завоевать $14 000, в 8 раз больше, чем на Ролан Гаррос. Сейчас тоже ставят рекорды: в этом году выигрыш повысили до $3,8 млн – на $1,18 млн богаче Уимблдона.

НЕТ МУЧЕНИЯМ. Здесь вы не увидите страдающих теннисистов, которые часами не могут доиграть матч из-за бесконечного пятого сета, на который так жаловались изнеможденные Кевин Андерсон и Джон Изнер после их эпического полуфинала на Уимблдоне, длившегося 6,5 часа. US Open единственный из "шлемов" позволяет в решающей партии играть тай-брейк, здесь же впервые и введенный в 1970-м. Но при том, что матчи из-за этого короче, от поздних финишей никто не застрахован. В США привычное дело играть ночью: раз освещение позволяет, теннисистов выпускают на корт хоть в 23:00 – это вам не Париж, где всех выгоняют, только начнет смеркаться. Помимо тай-брейков, US Open задал моду видеоповторам: в ­2006-м здесь впервые на мейджорах использовали систему Hawk-Eye.

ГИГАНТЫ И МУЗЫКАНТЫ. Арена US Open – самая большая в "шлемовом" квартете. Главный корт Артура Эша собирает по 23 771 зрителя. За ним – Центральный корт Уимблдона на 14 979 мест. Кстати, американский "шлем" единственный назвал один из основных кортов не в честь теннисиста, а именем легендарного музыканта Луи Армстронга – тот жил неподалеку от Центра Билли Джин Кинг. Два года назад этот стадион снесли и построили новый, с тем же Луи в названии – дебютирует он на нынешнем US Open. Смена арен для этого турнира не в новинку – здесь и покрытия успели все перепробовать! Он единственный испытал нас себе все три: траву, грунт и с 1978 года по сей день – хард. Причем американец Джимми Коннорс побеждал здесь на каждом из покрытий.

В ПРЕДВКУШЕНИИ. В США уже разгулялись! И по насыщенности уикенда перед стартом турнира всех обогнала Элина Свитолина: кроме того, что наша №1 получила в подарок кроссовки от Марии Шараповой, она успела побывать на концерте рэпера Дрейка и вечере Taste of Tennis, где спортсмены дегустируют еду престижных шеф-поваров и даже помогают им готовить. А Леся Цуренко тем временем возродила блог, в котором обмолвилась, что ее задача-минимум на этот US Open – четвертьфинал. Правда, из всех украинок у нее в 1-м круге самая тяжелая соперница – бельгийка Алисон ван Эйтванк, на последнем Уимблдоне дошедшая до 4-го круга, выбив Гарбинье Мугурусу. Единственный раз Цуренко встречалась с ней еще пять лет назад, на травяном турнире в голландском Хертогенбосе, и победила в трех сетах.

Как раз 1/4-ю букмекеры прогнозируют Свитолиной: 7-я сеяная сейчас №7 по ставкам на титул. А первое место отдают Серене Уильямс и Симоне Халеп. На остальных украинок традиционно не надеются: Цуренко, Козлова и Ястремская делят 62-е место.