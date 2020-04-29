"От пещерного человека до моего мужчины": жена звездного теннисиста показала, как подстригла первую ракетку мира

Жена сербского теннисиста Новака Джоковича Елена Джокович показала, как подстригла мужа дома во время карантина из-за пандемии коронавируса. На своей странице в Instagram супруга спортсмена опубликовала видео стрижки. В конце ролика Джоковичи в один голос по-английски произнесли: "Не так уж и плохо".

"От пещерного человека к моему мужчине", – подписала Елена Джокович под видео.

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В настоящее время турниры по теннису не проводятся из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что пауза продлится как минимум до середины июля.

Ранее мы писали, что лучший теннисист мира грозит завершить карьеру, если его заставят делать прививку от коронавируса. Знаменитый сербский спортсмен Новак Джокович выступает против вакцинации.

Позже мы писали, что олимпийская чемпионка из Италии в шоке от слов звезды тенниса. Элиза ди Франчиска выступила с критикой позиции серба Новака Джоковича.

Смотрите, как Новак Джокович тренируется в домашних условиях

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