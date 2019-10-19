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Отказались в пользу Даяны: украинка сыграет на малом Итоговом турнире в Китае

19 октября, 19:30

Ястремская идет в гонке 24-й, но получит место из-за массового схода игроков

Ястремская уже практически на малом Итоговом

Ястремская уже практически на малом Итоговом

Вторая ракетка Украины и 28-я в мире Даяна Ястремская, несмотря на ранний вылет с Кубка Кремля, все-таки сыграет на малом Итоговом турнире в Чжухае, который пройдет с 22-го по 27 октября. На сегодняшний день 19-летняя украинка занимает 24-е место в WTA Race, тогда как в Китай попадают игроки на позициях с 9-й по 19-ю и обладательница wild-card. Но из-за отказа целого ряда игроков – Серены Уильямс, Йоханны Конты, Маркеты Вондроушовой, Анжелик Кербер, Аманды Анисимовой и Слоан Стивенс, – занимавших более высокие позиции, Даяна все же должна квалифицироваться на WTA Elite Trophy.

Сегодня на Мальорке празднуется свадьба испанского теннисиста Рафаэля Надаля, на которую он не пригласил своего заклятого конкурента Роджера Федерера.

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Смотрите сюжет о победе Даяны Ястремской на турнире в Страсбурге.

Даяна Ястремская

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Серена Уильямс WTA Кубок Кремля теннисистка Даяна Ястремская

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