Открытый чемпионат США не намерены переносить: в крайнем случае, сыграют без зрителей

Турнир, который стартует в конце лета, даже думали провести в декабре

В 2020 году удалось провести только один из четырех турниров серии "Большого шлема" – Australian Open. Из трех других элитных соревнований могут состояться только два. Французский "Ролан Гаррос" пока что перенесли с мая на сентябрь. А вот Уимблдон отменили впервые за 75 лет. Тогда как на кортах Открытого чемпионата США в Нью-Йорке будет полевой госпиталь.

Состояться US Open должен с 24 августа по 13 сентября. На данный момент организаторы не планируют переносить или отменять турнир. В крайнем случае, готовы провести его без зрителей на трибунах. Как сообщил британский журналист Саймон Бриггс, на этот шаг в США пойдут, если ситуация с пандемией коронавируса не улучшится.

Примечательное, что на днях организаторы Открытого чемпионата США рассматривали вариант с проведением турнира в декабре. Или переносом его в другое место – в Индиан-Уэллс, поскольку в Нью-Йорке очень серьезная ситуация с коронавирусом. Однако на этом этапе остановились на проведении турнира без публики.

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