Отомстила за всех: 17-летняя украинка обыграла соперницу из ТОП-100 и вышла в 1/4 финала

Украинская теннисистка Дарья Снигур, которая занимает 231-е место в рейтинг WTA вышла в четвертьфинал турнира ITF в Каире с призовым фондом в 60 000 долларов. В матче второго круга победительница юниорского Уимблдона прошла четвертую сеяную на соревнованиях в Египте и 97-ю ракетку мира Ирину Бегу из Румынии. Ранее мы писали, что Снигур проиграла финал турнира в Дубае с рекордными призовыми.

Снигур и Бегу провели на корте меньше часа. Румынка приняла решение отказаться от дальнейшей борьбы при счете 6:4, 2:1 в пользу украинки. Интересно, что на прошлой неделе на 100-тысячнике ITF также в Каире Бегу заставила зачехлить ракетки других наших теннисисток – Костюк и Цуренко. Отметим, что это уже третья в карьере победа Снигур над теннисисткой из первой сотни мирового рейтинга.

Дарья Снигур / Фото: Instagram Реклама

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В четвертьфинале Дарья сразится с восьмой сеяной на турнире, еще одной румынкой Еленой Габриэлой Рузе. Напомним, что ранее в четвертьфинал в Каире вышла другая украинка Марта Костюк.

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