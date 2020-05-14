Отсидел две недели на самоизоляции и сыграет в Венгрии: лучший украинский теннисист вернется на корт

Первая ракетка Украины, 35-летний Сергей Стаховский, собирается сыграть первые матчи после карантина уже на следующей неделе. В Будапеште, где спортсмен живет уже шесть лет вместе с женой и тремя детьми, пройдет показательный турнир. Как мы писали, на карантине лучший украинский теннисист ударился в кулинарию.

Благотворительные соревнования "Кубок Будапешта" пройдут 22-24 мая, а их организатором является Венгерская федерация тенниса. К слову, в Чехии также в мае сыграют местные звезды, в частности Квитова против Плишковой: большой теннис начнет возвращение с национальных турниров.

Стаховский усердно занимается и готовится к рестарту сезона:

"Пробыл на самоизоляции 14 дней, ведь Венгрия восприняла карантин очень серьезно. Теперь тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. Один день – теннис, один день – общая физическая подготовка".

Реклама

Турнир в столице соседней державы пройдет по примеру Кубка Хофмана, где выступают женщина и мужчина за одну команду. Стаховскому в напарницы досталась венгерка Анна Бондар (№278 мирового рейтинга). В "синей" группе против Сергея сыграет Мартон Фучович, в прошлом году занимавший 31-е место рейтинга.

Недавно украинский теннисист высказался о боксерах: "Если бы Ломаченко и Усик были адекватными..."

Смотрите сюжет о том, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама