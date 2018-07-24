Папарацци застукали Шарапову с бойфрендом: опубликованы пикантные фото

Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема", экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова вместе со своим бойфрендом, британским бизнесменом Александром Джилксом, отдыхает в Италии. В распоряжении репортеров TMZ оказалось пикантное фото пары.

Джилкс – один из основателей аукционного дома Paddle8. Слухи о его романе с Марией появились в январе 2018 года.

Шараповой ранее приписывали отношения с теннисистами Энди Роддиком и Новаком Джоковичем. С 2009 по 2012 год у нее был роман с баскетболистом Сашей Вуячичем, а с 2012 по 2015 год – с теннисистом Григором Димитровым.

Как-то Мария Шарапова заявила, что рассталась с бойфрендом из-за денег: знаменитая российская спортсменка выпустила автобиографию, в которой рассказала об отношениях с Вуячичем.

Ранее мы писали, что полиция Индии начала расследование против Марии Шараповой: теннисистка агитировала покупать квартиры у компании, которая ничего не строила.

Напомним, что теннисистка в прошлом году вернулась на корт после длительной дисквалификации. Из-за истории с допингом Мария Шарапова потеряла около 100 миллионов долларов.