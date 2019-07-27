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Парень Свитолиной затащил украинку на французский рэп

27 июля, 09:58

Гаэль Монфис и Элина Свитолина набираются сил перед стартом сезона

Элина и Гаэль
Элина и Гаэль. Фото: Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис порадовали поклонников новой фотографией в своем Instagram. В этот раз французский теннисист взял с собой Элину на Paleo Festival Nyon.

Парень не скрывает, что любит рэп и решил посетить со своей возлюбленной выступление исполнителя Damso, последний альбом которого стал трижды платиновым во Франции.

INSTAGRAM (@g.e.m.s.life)

Отметим, что ранее мы писали о том, что чемпионку Уимблдона румынскую теннисистку помпезно встречали в Бухаресте. Симоне Халеп рукоплескали 25 тысяч человек. Среди них – легендарный футболист Георге Хаджи

Также добавим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина  поразила своим вечерним платьем в Одессе. Столь элегантными полуфиналистку Уимблдона украинку Элину Свитолину и ее бойфренда французского теннисиста Гаэля Монфиса мы, похоже, еще не видели. Элина в шикарнейшем платье, Гаэль – в убедительном костюме. 

Смотрите, как первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал Уимбилдона:


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Тег теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис

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Сегодня|Спорт

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