Парень Свитолиной затащил украинку на французский рэп

Гаэль Монфис и Элина Свитолина набираются сил перед стартом сезона

Элина и Гаэль. Фото: Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис порадовали поклонников новой фотографией в своем Instagram. В этот раз французский теннисист взял с собой Элину на Paleo Festival Nyon.

Парень не скрывает, что любит рэп и решил посетить со своей возлюбленной выступление исполнителя Damso, последний альбом которого стал трижды платиновым во Франции.

26 Лип 2019 р. о 2:55 PDT INSTAGRAM (@g.e.m.s.life)

Отметим, что ранее мы писали о том, что чемпионку Уимблдона румынскую теннисистку помпезно встречали в Бухаресте. Симоне Халеп рукоплескали 25 тысяч человек. Среди них – легендарный футболист Георге Хаджи

Также добавим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе. Столь элегантными полуфиналистку Уимблдона украинку Элину Свитолину и ее бойфренда французского теннисиста Гаэля Монфиса мы, похоже, еще не видели. Элина в шикарнейшем платье, Гаэль – в убедительном костюме.

Смотрите, как первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал Уимбилдона:





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