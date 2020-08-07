Переменчивый женский характер: украинская звезда тенниса приняла решение об участии в US Open

Сегодня одна из лучших теннисисток планеты, Элина Свитолина, наконец-то сообщила свое решение по поводу участия в Открытом чемпионате США – втором в этом году турнире элитной серии "Большого шлема". 25-летняя уроженка Одессы длительное время сомневалась, о чем рассказывала даже журналистам, и все склонялись к тому, что Свитолина не выступит на US Open.
Однако три дня назад прошла информация, что Свитолина заявилась на US Open. Говорили, что малое количество соревнований заставило украинку решиться на этот шаг. К тому же собирались отменить крупный турнир в Мадриде, где Элина планирует стартовать. И вот в пятницу днем наша соотечественница на своей страничке в Instagram высказалась уже конкретно:
"Рассмотрев все аспекты, я приняла решение не играть на US Open в 2020 году. Я благодарю организаторов за предоставление возможности играть, понимаю и уважаю все усилия для создания безопасной атмосферы. Но я все еще не чувствую себя комфортно для поездки в США без того, чтобы не подвергнуть себя и мою команду высокому риску. Удачи всем. До следующего года, US Open! Эли".
К слову, в июле Свитолина выиграла турнир в Берлине – в ангаре аэропорта.
Смотрите, как Элина побеждала на турнире в мексиканской Монтеррее, где взяла главный приз:
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