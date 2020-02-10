Первая победа украинского теннисиста, который в 2019-м думал заканчивать карьеру

Илья Марченко / Фото: Twitter

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Илья Марченко вышел во второй круг на турнире ATP Challenger Tour во Франции. В первом раунде украинский теннисист выиграл у немца Матса Мораинга со счетом 6:3, 6:4. Для Марченко это первая победа в 2020-м. Он прервал серию из четырех проигранных матчей подряд – два, из которых, состоялись после Нового года. Ранее мы писали, что в октябре украинский теннисист Илья Марченко выиграл первый турнир за два года.

Матч продолжался 62 минуты. Марченко выполнил по брейку в каждом сете, а его сопернику не удалось заработать ни одного брейкпоинта за игру. Во втором круге Илью ждет противостояние с пятым сеяным, французом Кантеном Алисом (ATP №203). В 2017 году украинский теннисист выиграл в их первом очном поединке на турнире в Монпелье.

Накануне Марченко признался, что в прошлом году был близок к завершению карьеры, а также рассказал о планах на текущий сезон.

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"Год назад уже были мысли о том, что и заканчивать пора. Просто плечо болело год и ничего не улучшалось. Очень тяжело играть с болью в плече. Какие-то болевые ощущения я чувствую и сейчас, после большой травмы это никуда не уходит, но если плече будет в таком состоянии, как сейчас, то это будет хорошо, – рассказал Илья Sport Traveler UA. – Сейчас у меня такой рейтинг, что я могу спокойно попадать на челленджеры, поэтому через них буду пытаться пробиться в квалификацию турниров АТР. А там уже посмотрим, как будет удаваться набирать очки. Главная задача – оставаться здоровым. Шансы на попадание в квалификацию Grand Slam очень высокие, потому что у меня ничего не горит. Все очки набраны во второй половине сезона. Есть планы заявиться в квалификацию на "Ролан Гаррос" и Уимблдон. Я люблю верить, что могу вернуться в форму 2016 года. Если бы я в это не верил, то, наверное, уже не играл бы. Всегда нужно мечтать о чем-то большем".

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