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Первая ракетка мира уже перенес коронавирус, поэтому не боится ехать на "шлем" в США

13 августа, 22:19

Елена Павлова Елена Павлова

Новак Джокович сообщил, что сыграет на US Open, хотя раньше боялся быть запертым в гостинице

Первая ракетка мира и 17-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович, который заразился коронавирусомво время выставочного турнира, но уже успел побороть болезнь, сообщил, что сыграет на US Open и на Мастерсе в Цинциннати, перенесенном в Нью-Йорк.

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"Я рад подтвердить, что сыграю на "Мастерсе" в Нью-Йорке и на US Open в этом году. Это было непростое решение, учитывая все препятствия и трудности со многих сторон, но перспектива выступать вновь воодушевляет меня. Скоро увидимся, Нью-Йорк", — написал Джокович в своем Instagram.

INSTAGRAM

Ранее в газете Marca была информация, что Джокович отложил решение по участию в US Open из-за изменений в медицинском протоколе USTA. Ему не нравилась изоляция в гостинице на время турнира. А затем Новак вошел в предварительный состав участников парных соревнований в Western & Southern Open в США. Его партнером будет Филип Краинович. А вот главные оппоненты Джоко Рафаэль Надаль и Роджер Федерер не сыграют на американских турнирах.

Ранее украинка рассказала, что помешало бороться за победу в Праге и едет ли она на "шлем" в США.

Смотрите, как украинская теннисистка выступала в 2020 году на турнире Большого шлема

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теннисист US Open Новак Джокович
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