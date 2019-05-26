Первая сенсация Ролан Гаррос: пятую ракетку мира выбила 18-летняя россиянка Потапова

Экс-лучшая теннисистка мира Ангелик Кербер вылетела в первом же матче на Ролан Гаррос, проиграв малоизвестной россиянке

Анастасия Потапова - сенсация первого дня Ролан Гаррос. Фото: Reuters

18-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова стала автором громкой сенсации в первом же матче на Ролан Гаррос. В первый день турнира Потапова выбила из розыгрыша Открытого чемпионата Франции экс-первую ракетку мира трехкратную победительницу турниров "Большого Шлема" немку Ангелик Кербер! Поединок в воскресенье завершился победой Потаповой со счетом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос остается единственным турниром "Большого Шлема", который пока не покорился Кербер. Очевидно, что немецкая теннисистка надеется стать обладательницей так называемого "карьерного Шлема". Но теперь ей предстоит подождать еще один год, чтобы получить еще один шанс достичь этого.

Потапова, которую сейчас тренирует бывший наставник Элины Свитолиной и Белинды Бенчич Йен Хьюз, не оставила сопернице никаких шансов на победу: 28 виннеров против 16 при одинаковом количестве невынужденных ошибок.

Это первая победа Анастасии в основной сетке Ролан Гаррос и первая победа над игроком из ТОП-10. Интересно, что Потапова сыграет вместе с украинкой Даяной Ястремской в парном разряде на Ролан Гаррос.

Напомним, что Даяна Ястремская установила личный рекорд в мировом рейтинге. 19-летняя украинская теннисистка поднялась на 32-е место в рейтинге WTA.

Даяна Ястремская

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