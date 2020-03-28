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Первому теннисисту, который заболел коронавирусом, грозит в Бразилии год тюрьмы

28 марта, 10:40

Вадим Авдасев

Тьяго Уайлд нарушил условия карантина до получения позитивного результата теста

На молодого бразильского теннисиста Тьяго Уайлда за последнее время свалилось сразу несколько неприятностей. Как мы писали, коронавирусом заразился первый теннисист. А вскоре после того, как 20-летний спортсмен начал лечиться, на него завели уголовное дело.

Уайлду предъявляют обвинение в нарушении карантина. По информации издания Globo Esporte, теннисист покинул свой дом, ожидая результатов теста на коронавирус. Полиция уже начала расследование дела. По бразильским закона, спортсмену грозит штраф и от одного месяца до одного года лишения свободы. Однако сам Уайлд заявил, что не признает свою вину, так как после получения положительного теста на вирус не покидал приделы своего дома.

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Хотя год для теннисиста начинался многообещающе. В феврале Тьяго, которому тогда было еще 19 лет, выиграл соревнования в чилийском Сантьяго, став первым в истории игроком, рожденным в 2000-х годах, победившим на турнирах уровня ATP. Кроме того, он оказался самым юным бразильцем-победителем турнира АТР. А 20 лет Уайлду исполнилось 10 марта. На корте Тьяго заработал уже 233 тысячи долларов, из них 142 – в этом году.

Читайте, как теннисист Рафаэль Надаль собирает средства для борьбы с коронавирусом в Испании.

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тюрьма теннис коронавирус

Источник: isport.ua

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