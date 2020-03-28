Первому теннисисту, который заболел коронавирусом, грозит в Бразилии год тюрьмы

На молодого бразильского теннисиста Тьяго Уайлда за последнее время свалилось сразу несколько неприятностей. Как мы писали, коронавирусом заразился первый теннисист. А вскоре после того, как 20-летний спортсмен начал лечиться, на него завели уголовное дело.

Уайлду предъявляют обвинение в нарушении карантина. По информации издания Globo Esporte, теннисист покинул свой дом, ожидая результатов теста на коронавирус. Полиция уже начала расследование дела. По бразильским закона, спортсмену грозит штраф и от одного месяца до одного года лишения свободы. Однако сам Уайлд заявил, что не признает свою вину, так как после получения положительного теста на вирус не покидал приделы своего дома.

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Хотя год для теннисиста начинался многообещающе. В феврале Тьяго, которому тогда было еще 19 лет, выиграл соревнования в чилийском Сантьяго, став первым в истории игроком, рожденным в 2000-х годах, победившим на турнирах уровня ATP. Кроме того, он оказался самым юным бразильцем-победителем турнира АТР. А 20 лет Уайлду исполнилось 10 марта. На корте Тьяго заработал уже 233 тысячи долларов, из них 142 – в этом году.

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