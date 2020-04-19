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Первым вернется теннис! В мае в Германии и Франции пройдут показательные турниры на карантине

19 апреля, 09:30

Вадим Авдасев

Свое участие подтвердили несколько профессионалов, в том числе Гоффен, Браун и Попырин

Мир спорта продолжает пребывать в оцепенении во время пандемии коронавируса. Однако организаторы соревнований не устают искать варианты возвращения и предпринимать попытки провести турниры. Стало известно, что спортивные функционеры договорились с властями о двух теннисных турнирах в мае – во Франции и Германии. На днях мы сообщали, что немецкая федерация тенниса считает безопасным проводить матчи при коронавирусе.

Карантин в Германии продлили до 4 мая, но его условия уже смягчают. Как следствие, с 1 по 4 мая на крытых грунтовых кортах земли Рейнланд-Пфальц разрешили провести выставочный турнир без зрителей Tennis Point Exhibition, сообщает издание The Telegraph. При этом местные власти взяли с организаторов обязательства, что все теннисисты за пределами кортов будут носить маски и максимально избегать контакта друг с другом. На площадках клуба Base теннисисты сыграют 32 матча, участником которых среди прочих станет немецкий профи Дастин Браун. Сейчас он – 239-й в мировом рейтинге, а несколько лет назад был 69-м.

Еще один турнир под названием Ultimate Tennis Showdown пройдет в академии знаменитого тренера Патрика Муратоглу (бывшего наставника Серены Уильямс) на юге Франции 16-17 мая. Карантин в этой стране пока что держат до 11 мая. Свое участие в нем уже подтвердили бельгиец Давид Гоффен (№10 в мире) и австралиец Алексей Попырин (№103).

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Германия Франция карантин теннис коронавирус Давид Гоффен

Источник: xsport.ua

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