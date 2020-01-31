Первый финал Australian Open неожиданно завершился разгромом

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились первые победители. В пятницу в Мельбурне состоялся финал женского парного разряда. Читайте, как Федерер после поражения от Джоковича на Australian Open заявил, что он счастлив.
В решающем матче сошлись дуэты, получившие первые два номера посева. В итоге вторая пара турнира – венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович – просто разбили чешку Барбору Стрыцову и Сэ Шувэй из Тайваня. За два сета лидеры посева сумели взять лишь три гейма – 2:6, 1:6.
За победу на австралийском "Шлеме" Младенович и Бабош получили 760 тысяч долларов, проигравшие – 380 тысяч. Это третья совместная победа француженки и венгерки на турнирах "Большого шлема". В 2018 году они уже триумфовали в Мельбурне, а в прошлом году оказались лучшими на грунтовых кортах "Ролан Гаррос".
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Также в пятницу играют второй полуфинал мужского разряда между австрийцем Домиником Тимом и немцем Александром Зверевым.
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